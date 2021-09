Paganese, primo semaforo rosso in campionato: il Latina vince 2-0 Azzurrostellati battuti al "Francioni". Decisivo Carletti

Prima sconfitta stagionale in campionato per la Paganese, che cede il passo con il finale di 2-0 al “Francioni” contro il Latina. A decidere l'incontro, valido per la seconda giornata del girone C di Serie C, una doppietta di Carletti, a bersaglio con un gol per tempo: su calcio di rigore nella prima frazione di gioco e poi nella ripresa.

Il tabellino.

Latina – Paganese 2-0

Marcatori: pt 15’ Carletti (rig.); st 13’ Carletti.

Latina (4-4-2): Cardinali; Ercolano, De Santis, Giorgini, Nicolao; Teraschi (22’ st Atiagli), Spinozzi, Tessiore, Di Livio; Carletti (22’st Jefferson), Mascia (33’ st Rosseti). A disp: Alonzi, Ricci, Sane, Del Prete, Pastore, D’Aloia. All.: Di Donato.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, Scanagatta; Sussi (1’ st Guadagni), Cretella (15’ st Piovaccari), Tissone, Zanini (20’ pt Volpicelli), Manarelli (1’ st Zito); Castaldo, Diop (45’ st Del Regno). A disp: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Aly, Perlingieri, Schiavino, Iannone. All.: Di Napoli.

Arbitro: Bonacina della sezione di Bergamo. Assistenti: Paggiola della sezione di Legnago e Landoni della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.

Note: Ammoniti: Teraschi, Manarelli, Volpicelli, Guadagni, Sbampato e Murolo. Angoli: 3-4. Recupero: pt 2’, st 4'. Spettatori 1000 circa.