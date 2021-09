Virtus Arechi, Mennella: "Gruppo in crescita, merito del coach" Domani il test a Sant'Antimo contro la Partenope per il roster blaugrana

Domani, con palla a due alle 18, al PalaPuca di Sant'Antimo sarà test tra la Partenope e la Virtus Arechi Salerno. Lo staff tecnico blaugrana dovrebbe ritrovare Andrea Valentini e Leonardo Marini, ma la decisione sull'impiego dei due giocatori sarà presa solo a pochi minuti dalla palla a due dell'amichevole. Ancora out, invece, Marco Capocotta. "Mi aspetto una gara simile a quella di San Severo, dove abbiamo giocato da squadra nonostante alcune assenze importanti. - ha spiegato la guardia della Virtus Arechi, Marco Mennella - Il gruppo si sta amalgamando bene ed il merito è anche del nostro coach, sin dal primo giorno stiamo lavorando nel modo corretto rispondendo ottimamente sia dal punto di vista fisico che tecnico. Ora dobbiamo continuare su questa strada, in vista anche del debutto in Supercoppa di domenica prossima. Per me deve essere la stagione del rilancio, quella durante la quale voglio dimostrare tutto il mio valore, sono convinto di essere nel posto giusto e mi auguro per il bene della Virtus di poter vivere un'annata positiva insieme a tutti i miei compagni".