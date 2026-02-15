Salernitana, domenica di tensione: si ragiona sul futuro tecnico Raffaele ora trema: la società riflette su un esonero

I contatti sono continui, frequenti. La Salernitana pensa ad un possibile cambio tecnico. La panchina di Giuseppe Raffaele è di nuovo appesa ad un filo, ancora più sfilacciato non solo per il pari con la Cavese ma soprattutto per l’infuocato post-partita. Nel ventre del Simonetta Lamberti, subito dopo il triplice fischio finale, il direttore sportivo ha raggiunto gli spogliatoi e non ha fatto mancare stoccate tutt’altro che dolci a squadra e in particolar modo nei confronti di Giuseppe Raffaele. Un botta e risposta che si è sentito anche al di là della porta che divideva la stanza riservata ai calciatori granata con la zona di passaggio per gli addetti ai lavori.

Palla alla società

Una tensione fortissima, con la Salernitana che nelle ultime ore ha ripreso a pensare con forza ad un possibile esonero dell’ex Audace Cerignola. In conferenza stampa, Raffaele parlava di obiettivo playoff, di arrivare al meglio nella fase di post-season. Il rischio ora è che a traghettare la squadra possa essere un nuovo allenatore. Iervolino, dopo il rifiuto per l’esonero nel post-Cerignola, ha attivato i contatti con l’ad Pagano e il ds Faggiano per fare il punto della situazione. Nel novero delle possibilità la soluzione interna Stendardo così come Caserta e anche l’opzione Bisoli, già vicino a Faggiano in estate, coppia scelta dalla cordata interessata all’acquisto del Cosenza. Poi non se ne fece nulla, con Faggiano che scelse la Salernitana. La palla passa alla società: la Bersagliera s'interroga.