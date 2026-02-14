Basket, A2. Givova Scafati, colpo in entrata: arriva Niccolò Nobili Domani big match interno contro la capolista Pesaro

Alla vigilia del big match contro Pesaro, la Givova Scafati ha annunciato un nuovo rinforzo. Si tratta dell'ala-pivot Niccolò Nobili, atleta che ha firmato un biennale e che nella prima parte del campionato di A2 ha vestito la canotta della Blu Basket Bergamo. Nato il 7 maggio del 2002 a Bologna, 208 centimetri per 100 kg, Nobili è al primo anno da senior in Italia, dopo una lunga esperienza tra high school e Ncaa negli Stati Uniti e numerose convocazioni con le selezioni nazionali giovanili di Italbasket.

“Nobili è un ragazzo che seguivamo con grande attenzione – rivela il general manager della Givova Scafati, Franko Bushati – quando si è presentata l’opportunità di prenderlo, abbiamo affondato il colpo. Devo ringraziare la società per lo sforzo compiuto, grazie al quale abbiamo sottratto Nicolò a numerose big dell’A2 e a qualche squadra di serie A. Questo è un motivo d’orgoglio per noi. Portiamo a Scafati un ragazzo giovane, un lungo italiano, che ha firmato con noi un contratto biennale e ha scelto con convinzione di vestire la canotta gialloblu”.

Entusiasta di questa nuova avventura, Nicolò Nobili avrà un battesimo del fuoco nel big match di domani, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano, contro la Libertas Pesaro. “Sono molto contento di essere arrivato a Scafati – evidenzia il nuovo giocatore gialloblu – voglio ringraziare la società che ha dimostrato fiducia nei miei confronti. Spero di poter ripagare al meglio queste aspettative. Mi dispiace solo diarrivare un po’ in corsa perché non è mai semplice, ma sono sicuro che con il mio impegno, che sarà massimo, e l’aiuto deicompagni di squadra riuscirò a inserirmi senza alcun problema”.

Una risorsa in più in vista del big match di domani contro Pesaro. “E’ una partita estremamente accattivante – rileva coach Vitucci – contro una squadra che sta conducendo il campionato dall’inizio e ha aggiunto ulteriore talento inserendo Jazz Johnson. Per quanto ci riguarda, dobbiamo alzare l’asticella della qualità del nostro gioco. E dobbiamo farlo sui 40 minuti”.