Virtus Arechi, Marini: "Buona prova di squadra" Test contro la Partenope Sant'Antimo per la squadra allenata da coach Di Lorenzo

"Stiamo iniziando a ingranare, nel complesso una buona prova ma ovviamente dobbiamo e possiamo solo che migliorare". Così Leonardo Marini ha commentato il test giocato dalla Virtus Arechi Salerno contro la Partenope Sant'Antimo. "Vedi ad esempio dal punto di vista difensivo e nella gestione della palla. - ha aggiunto il lungo della squadra blaugrana, allenata da coach Giampaolo Di Lorenzo - Personalmente è andata bene per essere la prima uscita, ovviamente non sono ancora al cento per cento ma sono soddisfatto". Parziali di 15-17, 23-15, 21-13 e 16-26 per quaranta minuti da gara equilibrata tra i due roster campani, pronti alla gara ufficiale di Supercoppa di Serie B. Nel test doppia cifra per Andrea Valentini, al rientro in campo con 17 punti, per Marco Mennella (14), Marini con 12 e Raffaele Romano (10).

Il tabellino della Virtus Arechi Salerno nel test con la PSA: Coltro 6, Cimminella 7, Mennella 14, Bonaccorso 5, Rajacic 2, Romano 10, Valentini 17, Rinaldi 2, Marini 12, Loïq, Peluso. All. Di Lorenzo