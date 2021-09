Jomi Salerno, esordio vincente contro il Mezzocorona Buona la prima per le salernitane nel torneo di serie A2 femminile di pallamano.

La Jomi Salerno bagna con una vittoria l'esordio nella serie A Beretta 2021/2022. Tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo capitan Napoletano e compagne superano con il punteggio finale di 46 – 25 la Pallamano Mezzocorona. Nel primo tempo le campionesse d'Italia in carica partono leggermente contratte, commettendo qualche errore di troppo. Il sette ospite allenato da coach Sonia Giovannini, dal canto suo, con una attenta difesa riesce a tenere teste alla Jomi Salerno. Il primo tempo si chiude comunque con la formazione allenata da Laura Avram avanti con il punteggio di 17 – 12. Nel secondo tempo parte subito forte la Jomi Salerno. Pian piano Mezzocorona si disunisce. La formazione ospite complice un pizzico di nervosismo e di paura commette tantissimi errori che spianano la strada a capitan Napoletano e compagne. In seconda fase ed in contropiede il sette salernitano inizia a segnare a ripetizione, lasciando poco spazio alle avversarie. Nel finale coach Laura Avram concede spazio anche alle giovanissime Avagliano, Rossomando e Ciociano. Finisce con il risultato finale di 46 – 25, la Jomi Salerno bagna con una vittoria l'esordio nel campionato di serie A Beretta 2021 – 2022.

Jomi Salerno – Mezzocorona 46 – 25 (primo tempo: 17 – 12)

Jomi Salerno: Napoletano 3, Ferrari, Dalla Costa 8, Francesconi 5, Rossomando 2, Costanzo 3, Avagliano, Krnic, Romeo, Ilic, Stettler 3. Martinez Bizzotto 3, Manojlovic 10, Ciociano, Lauretti Matos 3, Khavronina 6. Allenatore: Laura Avram

Mezzocorona: Italiano 2, Pedron, Gislimberti 7, Lona 4, Betta 3, Ratsika, Ceso, Vegni 2, Dalla Valle 2, Giovannini, Verones, Girlanda 2, Pilati, Pavlovic, Campestrini 2, Buratti 1. Allenatore: Sonia Giovannini