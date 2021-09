Mariano Rampolla eletto presidente della Fin Salerno L'attuale direttore sportivo della Rari Nantes guiderà il movimento cittadino.

La Federazione Italiana Nuoto Provinciale di Salerno ha rinnovato le sue cariche elettive nel corso dell’assemblea tenutasi venerdì 10 settembre presso la Piscina Nicodemi di Salerno.

Alla presenza del presidente regionale Paolo Trapanese e del vice presidente regionale Enrico Gallozzi, le società salernitane affiliate alla Federazione hanno eletto all’unanimità Mariano Rampolla, attuale Diesse della Rari Nantes, alla carica di presidente provinciale.

Un’elezione che conferma l’unità di intenti che anima le società salernitane, che affidano a Rampolla la guida del movimento in questa delicata fase di ripresa, dopo due anni di pandemia, che hanno messo a dura prova l’intero settore. Il neo presidente succede a Luca Malinconico, al quale ha tenuto a esprimere il suo grazie, per aver gestito la delicata fase di chiusura degli impianti a causa del Covid.

La Rari Nantes Nuoto Salerno conterà anche su due consiglieri: Adolfo “Dino” Caramico per il settore dirigenti e Ugo Rampolla per gli atleti.

Gli altri consiglieri eletti sono Marcello Barletta, Giuseppe Fasano, Mattia Sparano e Marco Storniello per i dirigenti; Paolo Giarletta per gli atleti; Antonio Luongo per i tecnici.

“Sono molto soddisfatto ed onorato di essere stato eletto Presidente della Federazione Italiana Nuoto della provincia di Salerno. Il nostro obiettivo è quello di promuovere tutte le attività della federazione, coordinandoci con il comitato regionale campano. Questa deve essere una ripartenza per tutte le società affiliate, considerando lo stop forzato degli ultimi due anni. Fare squadra e collaborare con tutte le società della provincia, in modo da creare una sinergia che riesca a far crescere sia l’attività di base che quella agonistica. Auguro a tutte le società un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica e le ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me e negli altri consiglieri”, la dichiarazione a caldo del neo presidente Mariano Rampolla.