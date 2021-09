Italrugby, la salernitana Franco titolare contro la Scozia Le azzurre esordiranno lunedì alle 15:00 al Lanfranchi di Parma.

L’Italrugby femminile è pronta ad andare a caccia del Mondiale. Lunedì alle 15:00 allo Stadio Lanfranchi di Parma scatta il girone di qualificazione per i Mondiali del 2022 in Nuova Zelanda. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico sfideranno la Scozia in un match dove la vittoria è l’unica cosa che conta. Il responsabile tecnico ha annunciato al formazione e in campo dal primo minuto ci sarà col numero 7 la salernitana Giada Franco. Per lei una grande occasione per tornare a brillare in azzurro e realizzare il sogno di giocare il primo Mondiale.

Di Giandomenico ha presentato il girone di qualificazione con le seguenti parole: “La squadra sta rispondendo in maniera eccellente allo stress dettato dai continui rinvii e dall’incertezza sulle formule di qualificazione: la posta in palio è enorme, ed essere finalmente in procinto di scendere in campo non fa che aumentare la voglia di giocare. Mi aspetto un torneo molto equilibrato: nessuna delle tre partite in calendario è facile. Conosciamo bene Irlanda e Scozia, la Spagna potrebbe riservare delle sorprese: affrontarla la terza partita ci consentirà di comprendere ancora meglio il loro gioco. Siamo consapevoli di avere riunito la migliore squadra possibile e abbiamo grande fiducia delle ragazze che scenderanno in campo”.

Di seguito il XV scelto per affrontare la Scozia lunedì alle 15:00 al Lanfranchi di Parma.

15 Vittoria Ostuni Minuzzi

14 Manuela Furlan (c)

13 Mchela Sillari

12 Beatrice Rigoni

11 Maria Magatti

10 Veronica Madia

9 Sara Barattin

8 Elisa Giordano

7 Giada Franco

6 Ilaria Arrighetti

5 Giordana Duca

4 Valeria Fedrighi

3 Lucia Gai

2 Melissa Bettoni

1 Gaia Maris

In panchina:

16 Vittoria Vecchini

17 Michela Merlo

18 Sara Seye

19 Isabella Locatelli

20 Francesca Sgorbini

21 Sofia Stefan

22 Alyssa D’Incà

23 Aura Muzzo