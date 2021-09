Paganese, ecco la prima gioia stagionale: Diop fa esultare Grassadonia Azzurrostellati in dieci dal 51' (espulso Sussi), ma vittoriosi grazie a Diop. Baicco para un rigore

Terza giornata del girone C di Serie C, la Paganese rompe il ghiaccio festeggiando il primo successo stagionale. Al “Torre”, nel giorno del ritorno sulla panchina di Grassadonia, subentrato all'esonerato Di Napoli, gli azzurrostellati si complicano la vita restando in inferiorità numerica per il rosso per somma di ammonizioni rimediato al 50' da Sussi, ma hanno la forza di non disunirsi e reagire, dopo un rigore di Ceccarelli, parato da Baiocco, andandosi a prendere i 3 punti con un gol di Diop, al 70', che cancella così l'errore dal dischetto contro il Messina.

Il tabellino.

Paganese – Catania 1-0

Marcatore: pt 25' Diop.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato (7’ st Scanagatta), Schiavi (37’ st Schiavino), Murolo; Sussi, Cretella, Vitiello (13’ st Zito), Tissone (13’ st Volpicelli), Manarelli; Guadagni (1’ st Diop), Castaldo. A disp.: Caruso, Piovaccari, Perlingieri, Pica, Zanini, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Catania (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia (18’ st Biondi) Maldonado, Provenzano (32’ st Greco); Ceccarelli (15’ st Piccolo), Sipos (18’ st Moro), Russotto (15’ st Russini). A disp.: Sala, Pino, Izco, Albertini, Ropolo, Cataldi, Zanchi. All.: Baldini.

Arbitro: Maggio della sezione di Lodi. Assistenti: Centrone e Dell’Olio della sezione di Molfetta. Quarto ufficiale: Ancora della sezione di Roma 1.

Note: Al 51' Baicco para un rigore a Ceccarelli. spulso al 50' st Sussi per somma di ammonizioni. Ammoniti: Calapai, Ercolani, Monteagudo, Sussi, Vitiello, Volpicelli; Grassadonia per proteste. Angoli: 3-7. Recupero: pt 2’, 5’. Spettatori: 1000 circa.