Supercoppa, Virtus Arechi: vittoria su Pozzuoli e sfida con la PSA Debutto stagionale positivo per i blaugrana con coach Di Lorenzo al PalaLongo

La Virtus Arechi Salerno batte la Bava Virtus Pozzuoli con il risultato finale di 75-71 e strappa il pass per la semifinale della Supercoppa di Serie B. Parziali di 20-21, 14-10, 14-21 e 17-11 per i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo: Niccolò Rinaldi è il top scorer con 17 punti. Doppia cifra anche per Andrea Valentini (14), Leonardo Marini (14) e Antongiulio Bonaccorso (13). A Pozzuoli non bastano i 23 punti di Sam Gaye, coadiuvato da Giamarco Rossi (12) e Alessandro Potì (12). Nella semifinale del girone E la Virtus Arechi affronterà la Partenope Sant'Antimo, vincente ieri sul Forio (93-60).

Serie B - Supercoppa

Primo Turno

Virtus Arechi Salerno - Bava Virtus Pozzuoli 75-71

Parziali: 20-21, 14-10, 14-21, 17-11

Salerno: Rinaldi 17 (3/4, 2/6), Valentini 14 (4/6, 0/0), Marini 14 (4/5, 0/1), Bonaccorso 13 (4/7, 1/3), Mennella 5 (1/5, 1/4), Coltro 4 (1/3, 0/3), Rajacic 4 (1/2, 0/3), Cimminella 2 (1/5, 0/2), Romano 2 (1/1, 0/1), Loïq, Peluso, Caiazza. All. Di Lorenzo.

Pozzuoli: Gaye 23 (4/5, 4/5), Rossi 12 (0/1, 2/6), Potì 12 (3/6, 1/6), Thiam 9 (3/4, 0/0), Gallo 8 (4/6, 0/0), Caresta 5 (1/2, 1/3), Sequani 2 (1/1, 0/1), Longobardi (0/2, 0/3), Manojlovic (0/1, 0/0), Esposito, Testa, Cagnacci. All. Spinelli.