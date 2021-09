Pallamano, serie A Beretta: solo la Jomi Salerno vince tra le mura amiche Cinque successi esterni nel primo turno di un torneo che promette tante scintille.

Nel week end è iniziato il torneo femminile di serie A Beretta dove la Jomi Salerno dovrà difendere il titolo di campione d’Italia conquistato la passata stagione. Una missione non facile per coach Avram e le sue ragazze visto che nel roster ci sono tante novità. L’avvio è stato positivo le salernitane hanno vinto in casa per 46 a 25 contro il Mezzocorona.

Negli altri incontri sono arrivati addirittura cinque vittorie esterne: ottima la prova della Cassa Rurale Pontinia, prossima avversaria della Jomi, nella tana della Cellini Padova espugnata per 23-22. Oltre ai laziali si sono imposte Mestrino che ha superato Leno 33-19, Bressanone che ha espugnato Ferrara per 28-27, l’AC Life Style Erice che si è imposta per 24-21 sulle Guerriere Malo e il Casalgrande Padana che ha battuto a domicilio per 18-14 il Cassano Magnago. Dunque solo le campionesse d’Italia sono riuscite a mantenere il “fattore casa” in un campionato che si annuncia pieno di sorprese.



Classifica: Jomi Salerno, Mestrino, Casalgrande Padana, Ac Life Style Erice, Cassa Rurale Pontinia e Bressanone 2, Cellini Padova, Guerriere Malo, Cassano Magnago, Leno, Mezzocorona 0.

Prossimo turno: 18-9-2021

Pontinia-Jomi Salerno

Ac Life Style Erice-Cellini Padova

Casalgrande Padana-Ariosto Ferrara

Mestrino-Cassano Magnago

Mezzocorona-Guerriere Malo

Bressanone-Leno