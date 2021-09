Italrugby, una meta di Franco lancia le azzurre contro la Scozia A Parma netto successo per 38-13 nel primo impegno nel girone di qualificazione al Mondiale.

Meglio di così non si poteva partire. L’Italdonne femminile ha inaugurato il girone di qualificazione ai Mondiali in Nuova Zelanda del 2022 con una vittoria contro la Scozia. Allo Stadio Lanfranchi di Parma, con una temperatura ideale per giocare, le ragazze di Andrea Di Giandomenico si sono imposte per 38-13 confermando la superiorità degli ultimi anni. Titolare e subito protagonista la salernitana Giada Franco, brava ad andare a segno con un pick-and-go che fa malissimo alle scozzesi. Inizia così un dominio che durerà per tutta la partita ma che porta l’Italia al riposo sul 26-6. Un vantaggio impossibile da sprecare. Ad inizio ripresa Sillari e Furlan allungano ancora con due mete che portano le azzurre sul 38 a 6. Nel finale arriva la marcatura di Lloyd per il 38-13 che chiude il primo incontro del girone di qualificazione con l’Italia che porta a casa l’intera posta in palio. Dopo l’esordio le azzurre sono attese dalla supersfida di domenica, ancora allo Stadio Lanfranchi di Parma alle 15:00, contro l’Irlanda.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” - lunedì 13 settembre

RWC Qualifier, I giornata

Scozia v Italia 13-38

Marcatrici: p.t. 2’ m. Franco tr. Sillari (0-7); 6’ cp. Nelson (3-7); 22’ m. Magatti (3-12); 25’ m. Barattin tr. Sillari (3-19); 34’ cp. Nelson (6-19); 38’ m. Arrighetti tr. Sillari (6-26); s.t. 15’ m. Sillari tr. Sillari (6-33); 19’ m. Furlan (6-38); 29’ m. Lloyd tr. Law (13-38)

Scozia: Rollie; Lloyd, Smith (37’ st. Dougan), Thomson (19’ st. Law), Gaffney; Nelson, Maxwell (17’ st. McDonald); Konkel (23’ st. Gallagher), McMillan (10’ st. Lachlan), Malcolm (cap); Bonar, Wassell; Belisle, Skeldnon (19’ st. Wright), Bartlett (10’ st. Cockburn)

all. Easson

Italia: Ostuni-Minuzzi; Furlan (c), Sillari (19’ st. Muzzo), Rigoni, Magatti; Madia (31’ st. D’Incà), Barattin (19’ st. Stefan); Giordano, Franco (12’ st. Sgorbini), Arrighetti; Duca, Fedrighi (19’ st. Locatelli); Gai (35’ st. Seye), Bettoni (10’ st. Vecchini), Maris (31’ st. Merlo)

all. Di Giandomenico

arb. Groizelau (Francia)

Calciatrici: Sillari (Italia) 4/6; Nelson (Scozia) 2/3; Law (Scozia) 1/1

Note: terreno in perfette condizioni, giornata di sole, duecento spettatori circa. In tribuna il Presidente FIR Innocenti. Esordio in Nazionale per Vittoria Vecchini e Sara Seye.

Cartellini: 20’ st. giallo Sgorbini (Italia); 35’ st. Belisle (Scozia)