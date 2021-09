Franco lancia l'Italrugby, Di Giandomenico pensa alla gestione delle energie La salernitana è andata subito a segno con la Scozia, domenica c'è decisiva sfida contro l'Irlanda.

Contro la Scozia le azzurre partivano col favore del pronostico. I risultati degli ultimi anni parlano chiaro sui valori in campo, ma vincere una sfida all’esordio nel girone di qualificazione ai Mondiali, dove è vietato sbagliare, non è mai facile. Le ragazze di Andrea Di Giandomenico sono partite alla grande. Hanno raccolto un successo netto grazie ad un approccio alla partita da grande squadra. La meta della salernitana Giada Franco, che ha aperto la sfida, è stato il primo campanello d’allarme per la Scozia che, dopo un avvio del genere, non è mai riuscita a trovare le contromisure giuste. Per la Franco una grande prestazione che conferma la sua qualità che ora dovrà essere messa in mostra anche nella sfida più importante, quella di domenica contro l’Irlanda. Sarà molto probabilmente quello il match che deciderà gran parte della qualificazione.

“La sfida più grande del torneo sarà gestire al meglio le energie in occasione dei tre match, riuscendo a dare il maggiore equilibrio possibile alla squadra: nei prossimi giorni, il recupero sarà una componente fondamentale delle nostre attività. Soprattutto in prima linea, le prossime sfide saranno molto impegnative in termini di impatti”. Andrea Di Giandomenico è stato chiaro, la gestione sarà fondamentale, per questo in settimana bisognerà lavorare al meglio.

“Sapevamo che nel secondo tempo la squadra scozzese sarebbe rientrata in campo arrembante. Non aver concesso loro grandi spazi è stato un segnale importante: un passo in avanti ulteriore verso la costruzione del nostro ritmo, in vista della sfida con l'Irlanda”. Il tecnico azzurro conosce bene il suo gruppo e le potenzialità che ha a disposizione, per questo l’ambiente è ricco di ottimismo per agguantare il sogno della seconda qualificazione consecutiva al Mondiale dopo la partecipazione del 2017.