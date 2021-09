Jomi Salerno, sabato la prima trasferta stagionale Le ragazze di coach Avram faranno visita al Pontinia reduce dalla vittoria esterna di Padova.

Prima gara in trasferta per la Jomi Salerno nella serie A Beretta 2021 – 2022. Capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena sabato 18 settembre (inizio ore 17) al Palasport Marica Bianchi contro la locale formazione della Cassa Rurale Pontinia. La compagine allenata da coach Giovanni Nasta ha iniziato la stagione con una vittoria pesantissima. Trascinata da Bianca Barbosu (top scorer del match con sette gol) il sette laziale ha superato per 23 – 22 il Cellini Padova. Dall'altro canto la Jomi Salerno ha bagnato con una vittoria l'esordio in campionato. Tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo capitan Napoletano e compagne hanno superato, infatti, con il punteggio finale di 46 – 25 la Pallamano Mezzocorona. In merito al vittorioso esordio contro Mezzocorona, al suo ambientamento a Salerno ed alla prossima sfida contro Pontinia l'ala Annagiulia Francesconi afferma: “Contro Mezzocorona all'esordio abbiamo vinto con una forte differenza reti anche se le nostre avversarie hanno comunque dato il massimo e fatto del loro meglio. E' stato importante mettere la gara in discesa, in questo modo coach Avram ha dato spazio a tutte, è stata anche l'occasione per vedere la coesione di un gruppo che ha cambiato tanto nel corso dell'estate” E' stata per Francesconi la prima gara alla Palumbo e con il pubblico sugli spalti... “E' stato davvero molto emozionante. Dopo aver giocato per diversi mesi in palestre vuote e silenziose è stato molto bello ritrovare il pubblico”. Sull'ambientamento alla Jomi Salerno... “Mi sto ambientando molto bene. C'è già una certa sintonia con l'allenatrice e con le mie nuove compagne di squadra sia dentro che fuori al campo di gioco. Un percorso nuovo, iniziato nel migliore dei modi, sono convinta che qui a Salerno sarà un percorso bellissimo”. Infine sulla prossima gara contro Pontinia: “Tutte le gare – termina l'ala della Jomi Salerno, Annagiulia Francesconi – sono difficili in massima serie e devono essere affrontate sempre al massimo. Pontinia è un'ottima squadra, non sarà facile ma il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con la vittoria”.