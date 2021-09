Rari Nantes Salerno, esordio in Coppa Italia nel girone con Quinto e Brescia Il nuovo capitano della squadra sarà Michele Luongo che prende il posto di Scotti Galletta.

Prende ufficialmente il via la stagione agonistica 2021-2022 della pallanuoto italiana con i gironi della Coppa Italia, che si disputeranno in questo fine settimana e vedono ai nastri di partenza 13 formazioni di serie A1, La Roma Nuoto ha rinunciato, divise in quattro gironi.

Nel gruppo A, la Rari Nantes Salerno dovrà vedersela con il Quinto Genova e con i campioni d’Italia del Brescia. Saranno due le squadre ad accedere alla fase successiva, sarà dunque la gara con il Quinto, in programma venerdì 17 alle ore 18:30 nella piscina Mompiano di Brescia, quella decisiva per proseguire l’avventura iridata, come conferma mister Matteo Citro:

“Primi test ufficiali, che saranno molto utili per verificare lo stato della preparazione al campionato. Ci giocheremo il passaggio del turno con il Quinto, squadra che conosciamo bene e che ha lavorato bene sul mercato quest’estate”.

Quella con il Quinto è una sfida che si ripete, dopo le epiche sfide ai play off in serie A2 e quelle in campionato, nel gruppo A, dello scorso anno, le due compagini sono di nuovo a contendersi un importante traguardo.

Nella Rari Nantes Salerno esordio per il croato Maroje Gluhaic, che indosserà la calottina numero 5, e fascia da capitano per Michele Luongo, che succede a Scotti Galletta.

Ecco il programma del girone A che si giocherà alla piscina Mompiano di Brescia:

Venerdì 17 settembre 18:30 R.N. Nuoto Salerno-S.C. Quinto;

Sabato 18 settembre 09:30 An Brescia- R.N. Nuoto Salerno;

Sabato 18 settembre 17:30 S.C- Quinto -An Brescia.

Giudice arbitro Enzo Carannante. Arbitri: Luca Bianco, Arnaldo Petronilli, Raffaele Colombo.

I convocati di mister Citro:

1. Simone Santini

2. Michele Luongo

3. Umberto Esposito

4. Carlo Sanges

5. Maroje Gluhaic

6. Daniel Afonso Gallozzi

7. Mislav Tomasic

8. Nicola Cuccovillo

9. Marko Elez

10. Gennaro Parrilli

11. Andrea Fortunato

12. Donato Pica

13. Gennaro Taurisano

14. Giuliano Spatuzzo