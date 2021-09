Basket, Virtus Arechi: domenica l'ottavo di Supercoppa ad Agrigento La vincente avrà accesso alle Final Eight in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 26 settembre

La vittoria contro la Partenope Sant'Antimo ha garantito alla Virtus Arechi Salerno l'accesso al terzo turno, di fatto all'ottavo di finale, di Supercoppa di Serie B. La squadra blaugrana affronterà la Moncada Energy Agrigento in trasferta. La gara è in programma domenica con palla a due alle 18.30. Come per i primi due turni, sarà scontro diretto in gara secca. Si gioca in casa delle squadre che hanno miglior ranking del girone, determinato dalla classifica della scorsa stagione. Salerno è a un passo dalle Final Eight della Supercoppa di Serie B, in programma dal 24 al 26 settembre a Lignano Sabbiadoro.

Serie B - Supercoppa

Il programma del terzo turno

Girone A: Faenza - Livorno

Girone B: Ancona - Senigallia

Girone C: Omegna - Vigevano

Girone D: Juvi Cremona - Crema

Girone E: Agrigento - Salerno

Girone F: Vicenza - Cividale

Girone G: NPC Rieti - Real Sebastiani Rieti o Piombino

Girone H: Ruvo di Puglia - Bisceglie