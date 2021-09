Verso Agrigento-Salerno, Di Lorenzo: "Altro esame interessante" Supercoppa, il coach della Virtus Arechi ha presentato la sfida che vale l'accesso alle Final Eight

Domani, con palla a due alle 18.30, la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della Moncada Energy Agrigento per la finale del minigirone di Supercoppa. La vincente parteciperà alle Final Eight dell'evento tricolore, in programma dal 24 al 26 settembre a Lignano Sabbiadoro. "Ogni partita è importante, figuriamoci una finale. Per noi il prossimo sarà un altro esame interessante, perché come detto in passato solo affrontando quelli bravi possiamo crescere. - ha affermato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo, che non potrà contare su Raffaele Romano, fermo da venerdì a causa di un problema alla caviglia sinistra - Ed Agrigento indubbiamente è una squadra forte, reduce da una finale playoff e che potrà usufruire del fattore campo. Noi dovremo essere bravi ad eliminare le 23 palle perse accumulate contro Sant'Antimo, e nonostante questo abbiamo comunque chiuso con 78 punti che fa quindi capire il nostro potenziale, eseguire i giochi offensivi senza forzare le giocate tenendo anche conto che siamo solo all'inizio, mentre in difesa dovremo essere bravi a gestire la loro voglia di voler correre e di giocare il pick and roll che sfruttano al meglio con Grande che da questo punto di vista è in assoluto uno dei migliori. Ad oggi, provando a fare un primissimo bilancio, sono felicemente sorpreso di quello che ha fatto la squadra, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi e quindi dobbiamo continuare a lavorare per trovare la giusta continuità nel corso di una singola partita”.