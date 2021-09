Paganese - Taranto, la probabile formazione degli azzurrostellati Due indisponibili per Grassadonia, che si affida a un rodato tandem d'attacco

A seguito dell’esito negativo, per tutti i componenti del gruppo squadra, del ciclo dei test anti Covid-19, effettuato ieri, Gianluca Grassadonia ha diramato l'elenco dei convocati per la gara casalinga contro il Taranto, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, in programma oggi alle 14,30. Tutti a disposizione del tecnico, fatta eccezione per lo squalificato Sussi e l'indisponibile Nader. Stasera, a partire dalle 21, nel corso di 0825 - Focus Serie C, su 696 TV, interverrà in collegamento Skype il difensore Davide Manarelli.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Manarelli, Murolo, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Tissone, Vitiello, Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Castaldo, Diop, Del Regno, Guadagni, Iannone, Piovaccari.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavi, Murolo, Sbampato; Perlingieri, Tissone, Cretella, Vitiello, Manarelli; Castaldo, Diop. A disp.: Caruso, Pica, Scanagatta, Schiavino, Perlingieri, Volpicelli, Zanini, Zito, Iannone, Guadagni, Del Regno, Piovaccari. All.: Grassadonia.