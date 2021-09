Alma Salerno, importanti novità nello staff sanitario Lorenzo Santoro è il nuovo fisioterapista.

L’Alma Salerno dà il benvenuto a Lorenzo Santoro. Il fisioterapista salernitano è stato indicato dal dott. Alessandro Cerino, specialista in fisiatria, per la cura di disturbi e disordini muscolari a carico del gruppo granata. Il fisioterapista sarà al fianco della truppa di Marcello Magalhaes per permettere al tecnico di avere a disposizione, in tempi ragionevolmente brevi, i calcettisti reduci da acciacchi di natura muscolare, in vista della lunga e appassionante stagione alle porte.

Fisioterapista con laurea presso la Vanvitelli di Caserta, Santoro lavora presso il Cerino Center dal maggio di quest’anno. Esperto in massoterapia, riabilitazione ortopedica conservativa e post-chirurgica, Santoro ha preso parte alle prime sedute di allenamento e non vede l’ora di mettere a disposizione tutta la propria professionalità.

La società granata ringrazia il dott. Alessandro Cerino per la disponibilità, ribadendo in questo modo il rapporto ormai decennale tra il sodalizio granata e il fisiatra, responsabile del Cerino Center di via Silvio Baratta 121.