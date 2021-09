Italrugby ko con l'Irlanda. La salernitana Franco in campo per pochi minuti La campana è subentrata nella ripresa quando la compagine ospite aveva già ipotecato il successo.

Partita difficile per l’Italrugby femminile contro l’Irlanda. Tradizione rispettata con una squadra, quella ospite, capace di essere cinica nei momenti più importanti. Al Lanfranchi di Parma le cose si erano messe bene per le azzurre che, dopo aver subito una meta da Parsons nel primo tempo chiuso sotto 5-0, ad inizio ripresa erano passate a condurre grazie alla realizzazione di Rigoni e alla trasformazione di Sillari per il 7-5. Ma purtroppo non è bastato per mettere in cassaforte la qualificazione al Mondiale che si è completamente riaperta dopo il piazzato dell’8-6 ospite di Flood e la meta al 61’ di Murphy, trasformata ancora da Fllod, che ha fissato il risultato sul 15-7 per l’Irlanda.

Purtroppo per le azzurre, nemmeno l’ingresso della salernitana Giada Franco, gettata nella mischia al 66’ quando la situazione era ormai quasi compromessa, è servita per portare a casa punti preziosi. L’Irlanda, conquistando la vittoria, è salita a quota quattro proprio in compagnia delle azzurre, in attesa della sfida tra Scozia e Spagna con le iberiche che dopo aver battuto 8-7 l’Irlanda all’esordio hanno la grande possibilità di volare da sole in vetta alla classifica del girone di qualificazione al Mondiale in Nuova Zelanda. L’Italia per conquistare il pass, sabato 25 con calcio d'inizio alle 15:00 sempre al Lanfranchi di Parma, dovrà battere in maniera convincente la Spagna e sperare che l’Irlanda magari possa inciampare nella sfida contro la Scozia.

Italia v Irlanda 7-15 (0-5)

Marcatrici: p.t. 29’ m. Parsons (0-5); s.t. 51’ Rigoni tr Sillari (7-5); 58’ c.p. Flood (7-8); 61’ m. Murphy Crowe tr. Flood (7-15);

Italia: Ostuni Minuzzi (72’ Muzzo); Furlan (cap), Sillari (76’ D’inca’), Rigoni, Magatti; Madia, Barattin (76’ Stefan); Giordano, Sborgini (76’ Locatelli), Arrighetti (66’ Franco); Duca, Fedrighi; Gai, Bettoni (66’ Vecchini), Maris

A disposizione non entrate: Merlo, Seye

All. Di Giandomenico

Irlanda: Considine; Murphy Crowe, Higgins, Naoupu, Parsons; Flood (78’ Breen), Dane (65’ Lane); Griffin (cap) (72’ Hogan), McMahon (59’ Molloy), Wall; Monaghan, Fryday; Djougang, Moloney, Feely (52’ Peat)

A disposizione non entrate: Jones, Lyons, Delany

All. Griggs

Arb. Hollie Davidson (SRU)

Cartellini: al 46’ giallo per Considine (Irlanda); al 55’ giallo per Rigoni (Italia).

Calciatrici: Flood (Irlanda) 2/4; SIllari (Italia) 1/1

Note: Giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Sara Barattin diventa la prima giocatrice azzurra a raggiungere i 100 caps con la Nazionale Italiana Femminile. Presenti circa 1500 spettatori

Punti conquistati in classifica: Italia 0, Irlanda 4