L'Italrugby di Franco si gioca tutto all'ultima giornata Di Giandomenico: "Non siamo riusciti a guadagnare territorio e la squadra irlandese ha vinto".

Dopo il ko contro l’Irlanda c’è un po’ di amarezza in casa azzurra. Il girone di qualificazione si è complicato e non basterà semplicemente battere la Spagna nell’ultimo match per garantirsi il Mondiale. Servirà un aiutino dalla Scozia che sfiderà l’Irlanda, attualmente favorita dalla vittoria nello scontro diretto. Match deciso nella seconda parte di gara da una meta di Murphy Crowe a cui l’Italrugby non è riuscita a reagire nemmeno dopo i cambi tra cui l’ingresso della Salernitana Giada Franco. A fine match ha parlato il tecnico Andrea Di Giandomenico che ha analizzato l’andamento della sfida persa 15-7.

"Non siamo riusciti a guadagnare territorio e la squadra irlandese ha vinto la battaglia sulla posizione nella nostra metà campo. Dobbiamo migliorare nel possesso palla e primo sostegno. È una questione di opportunità: avremmo potuto guadagnare il punto di bonus in difesa, ma non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo davanti a noi un’altra sfida, dobbiamo pensare al presente e sfruttare al meglio la settimana entrante per giocarci la nostra occasione. Ci sono stati molti tentativi di portare la palla sui 22 metri ma la difesa irlandese è stata molto serrata.

Va migliorata, soprattutto, la qualità del possesso in relazione all’intervento del primo e del secondo sostegno. Tendiamo a isolare i portatori di palla ed è un’area problematica già emersa contro la Scozia ma che, quando è assente il possesso territoriale, si evidenzia.

Rispetto all’ultimo incontro contro l'Irlanda la squadra è stata più ordinata e avanzante ma non è bastato. Lavoreremo ancora più duramente in vista dell’ultima sfida del Torneo: oggi è mancata la capacità di gestire al meglio il match e di essere determinanti nel gioco al piede”. Sabato si torna in campo, Di Giandomenico dovrà motivare e mettere in campo una squadra pronta alla battaglia con la Spagna, compagine che ha battuto l’Irlanda ma ha perso contro la Scozia rendendo il girone molto equilibrato.