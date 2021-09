Jomi Salerno, sabato sfida casalinga col Casalgrande Capitan Napoletano: "Si tratta di una gara molto importante"

Nuovo impegno casalingo per la Jomi Salerno. Le Campionesse d'Italia saranno di scena sabato 25 settembre alle ore 18:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match contro Casalgrande valevole per la 3^ giornata di Serie Beretta femminile. La formazione ospite allenata da coach Marco Agazzani, dopo aver conquistato la promozione in massima serie nella scorsa stagione, è partita forte nella serie A Beretta conquistando due vittorie su altrettanti incontri disputati. Furlanetto e compagne dopo aver superato in trasferta alla prima giornata il Cassano Magnago, infatti, nello scorso turno hanno superato tra le mura amiche l'Ariosto Ferrara. Le padrone di casa della Jomi Salerno invece dopo aver superato nettamente all'esordio il Mezzocorona hanno conquistato sul campo un pareggio in extremis in quel di Pontinia, in attesa dell'esito del ricorso presentato dal club del presidente Mario Pisapia. “Si tratta di una gara molto importante – afferma il capitano della formazione salernitana, Pina Napoletano – sotto diversi aspetti. Seppur neo promossa Casalgrande ha già militato in massima serie, gioca una buona pallamano. Nel roster può vantare elementi esperti che giocano insieme da diverse stagioni ed hanno quindi una buona sintonia di gioco tra loro. Il sette allenato da coach Agazzani ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato, nella prima giornata ha superato in trasferta il Cassano Magnago e nello scorso turno ha superato nel derby casalingo l'Ariosto Ferrara”. Il capitano della Jomi Salerno poi conclude: “Per quanto ci riguarda, al di là dell'esito del ricorso relativo alla gara contro Pontinia, dobbiamo dare prova di essere la squadra Campione d'Italia in carica, dobbiamo disputare una buona prestazione tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi – conclude Pina Napoletano – al match in programma sabato. Abbiamo grande rispetto per la Casalgrande Padana”.

L'ingresso sarà gratuito ma la società salernitana informa che per poter accedere all'impianto sarà necessario scaricare il tagliando d'accesso su Eventbrite. Basterà collegarsi al sito ufficiale www.pdosalerno.it, cliccare su Ticket ed effettuare la registrazione per ottenere il biglietto che unitamente al Green Pass (obbligatorio) permetterà l’accesso alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo.