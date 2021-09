Aci Salerno, un grande week end con Molinaro Campione Italiano Sport Prototipi A Erice Tancredi vince e conquista il titolo di gruppo E1 e Loffredo vince il Trofeo nella RS Plus

Un susseguirsi di strepitose vittorie per i piloti Soci Aci e Licenza Sportiva presso l'Automobile Club Salerno che conquistano titoli e importanti piazzamenti in tutte le gare in cui hanno partecipato nel week end dal 17 al 19 settembre.

Danny Molinaro, dopo una rincorsa tra vittorie e gare eccezionali, si conferma uno dei protagonisti assoluti dell’ACI Racing Weekend e a Vallelunga si aggiudica il titolo di Campione Italiano Sport Prototipi sulla serie tricolore monomarca animata dalle Wolf GB 08 Thunder e si conferma anche campione Under 25 già dopo gara 1 dove conquista la seconda piazza.

In gara 2 controlla il diretto concorrente al titolo fino a tre giri dal termine quando, dopo un contatto, è costretto a ritirarsi ma riesce comunque a vincere il Campionato in quanto Matteo Pollini (che lo seguiva in classifica) ottiene solo il terzo posto in gara e resta indietro per 1 punto. Classifica finale Molinaro 142 – Pollini 141.

L’Aci Salerno, presieduto dall’Ing. Vincenzo Demasi, ottiene brillanti vittorie in Sicilia ad Erice durante la penultima tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna. Carmine Tancredi è Campione Italiano Velocità Montagna gruppo E1, il forte driver preparatore ed alfiere della Tramonti Corse, ha afferrato la corona 2021, con una sequenza esaltante di successi in gara, conclusa con una squillante doppia affermazione e record in terra trapanese sulla inarrivabile Ford Escort Cosworth.

Trofeo 2021 in RS Plus Cup per Giovanni Loffredo; il “poliziotto volante” dopo una gara strategica e perfetta, ottiene gli ultimi punti decisivi per conquistare il titolo tricolore ad Erice, dove per il terzo anno consecutivo concretizza il titolo stagionale.

Arriva il successo in GT per Rosario Iaquinta che ha conquistato una meritata doppietta sulla Lamborghini Huracan in versione Super Cup.

Continua invece la corsa al titolo per Vito Tagliente che ha ripreso il comando delle operazioni, dopo due straordinari primi posti in gara 1 e 2 su Peugeot 308 Gti nella categoria RS Plus RSTB1.6 Plus tutto si deciderà a Caltanissetta.

Sfide dense di successi anche per gli altri piloti con Tessera Aci e Licenza Sportiva ACI Salerno; ottima la competizione per Sebastiano Castellano su Honda Pa 30 che ha centrato un’ottima sesta piazza in top 10 nella classifica assoluta e il terzo posto per la classe E2SC 2000, come pure quella di Giuseppe D’Angelo primo sia in gara 1 che 2 su Renault Clio RS classe E1-2000.

Nelle Bicilindriche 5/700 su Fiat 500 sfida competitiva anche per Antonino Fiordilino che mantiene la top 10 in entrambe le manche; non passa inosservata in GT CUP anche la gara di Gabriele Mauro su Porsche 997 Cup.

Straordinario il weekend dei driver “salernitani” anche al 6° Slalom Colli Euganei nel quale i fratelli Alessandro Tortora - N 2000 (che rimane leader in Campionato) e Salvatore Tortora – A 1600 ottengono due straordinarie vittorie di classe e gruppo in una tappa fondamentale per il Campionato Italiano Slalom.

A Vallelunga, il quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup è stato caratterizzato per Aldo Festante, driver dell’Automobile Club di Salerno, da molti emozionanti colpi di scena; il giovane pilota ha dato prova delle sue abilità già dalle prove ufficiali, sfiorando poi il secondo posto in gara 1, sfumato a pochi passi dal traguardo per un problema alle gomme rifacendosi in gara 2 dove ha ottenuto il giro più veloce e si è classificato al sesto posto.