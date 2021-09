"Cori insultanti di matrice territoriale": ammenda al Verona Materiale pirotecnico nell'impianto: il giudice sportivo ha deliberato di non adottare provvedimenti

Ammenda di diecimila euro per l'Hellas Verona. Nel match con la Salernitana la tifoseria ospite ha "nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti di sostenitori della squadra avversaria". Multa per il club scaligero, squalifica di una giornata per il preparatore atletico della Salernitana, Marco Celia "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, contestato in maniera irrispettosa una decisione arbitrale". Un turno di stop, quindi, per l'amalfitano.

In avvio del documento, il giudice sportivo ha premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata, i sostenitori delle società Bologna, Milan, Genoa e Salernitana hanno, in violazione delle normative, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), ma considerato che nei confronti delle società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di lettere e commi dello stesso articolo con efficacia esimente, ha deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.