Italrugby, Franco e compagne sfidano la Spagna e sognano il Mondiale Sabato alle 15 a Parma la campana sarà titolare, le azzurre devono vincere per sperare nel primato.

L’Italrugby femminile programma l’assalto al mondiale nell’ultima giornata del girone di qualificazione che sta andando in scena allo Stadio Lanfranchi di Parma. Il XV guidato da Andrea Di Giandomenico proverà a fare l’impresa che è legata anche al risultato tra Scozia e Irlanda. Le azzurre dovranno battere la Spagna e poi attendere buone notizie. In lizza non c’è solo il primo posto ma anche il secondo, perché tutte le formazioni hanno vinto una partita e quindi l’equilibrio ha regato sovrano fino all’ultimo turno. Il calcio d’inizio è in programma alle 15:00 e il tecnico italiano ha già comunicato chi scenderà in campo dal primo minuto. Dopo la panchina contro l’Irlanda, torna tra le titolari la talentuosa salernitana Giada Franco, pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo per realizzare il sogno di giocare il suo primo Mondiale. La competizione iridata andrà in scena tra ottobre e novembre del 2022 in Nuova Zelanda dopo il rinvio dovuto all’emergenza covid.

“Abbiamo lavorato per recuperare energie fisiche e mentali. Abbiamo condiviso la necessità che le atlete fossero maggiormente connesse – tra di loro e con il gioco. Siamo consapevoli di giocare una partita da ‘dentro o fuori’, sarà quindi importantissimo il risultato finale, ma vogliamo ancora di più scendere in campo con il piacere di giocare il nostro miglior rugby”. Parole del responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico che sa bene come si fa a conquistare una qualificazione al Mondiale.

Questa la formazione in campo:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 8 caps)

14 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 80 caps) - Capitano

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 62 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 61 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 24 caps)

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 100 caps)?

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)?

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 20 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 50 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 23 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 27 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 75 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 63 caps)

1 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

A disposizione:

16 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 2 cap)

17 Michela MERLO (Rugby Colorno, 10 caps)

18 Sara SEYE (Rugby Calvisano, 1 cap)

19 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 27 caps)?

20 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 10 caps)

21 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

22 Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 3 cap)

23 Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 18 caps)