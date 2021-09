Verso Bari - Paganese, Grassadonia: "Andiamo a giocarcela a viso aperto" Il tecnico degli azzurrostellati: "Noi outsider? Presto per dirlo, ma vogliamo dare fastidio"

A scandire l'attesa per Bari – Paganese, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, in programma domenica con calcio d'inizio alle 14,30 ci ha pensato il tecnico degli azzurrostellati, Gianluca Grassadonia: “Antenucci è un calciatore di qualità indiscutibile, ma non c'è solo Antenucci nel Bari. Il Bari è una squadra importante, sono ripartiti con un nuovo progetto, c'è un nuovo allenatore, ma è una squadra completa in tutti i reparti. Il Bari è una squadra da tenere in grandissima considerazione, noi siamo la Paganese e andiamo a Bari con grandissima umiltà, ma con la consapevolezza di aver messo nelle gambe un'altra settimana di lavoro. Andremo a giocarcela a viso aperto”.

Ed è già totoformazione: “Sussi rientra dalla squalifica. Abbiamo ancora due giorni di allenamento, fino alla fine avremo tutti sulla corda come è giusto che sia. Siamo ancora in una fase di conoscenza. A seconda di come giocheremo sceglieremo i giocatori più adatti a partire dall'inizio e quelli che subentreranno a gara in corso”.

Sarà sfida tra veterani della categoria: “Mi tengo stretti i miei ragazzi e non solo i veterani. Guadagni e Iannone, ad esempio, stanno crescendo giorno dopo giorno. Quella con il Bari è una sfida che ci andremo a giocare con grande determinazione e umiltà”.

Paganese outsider? Grassadonia ha le idee chiare: “Il nostro ruolo, oggi, non è decifrabile. Siamo un cantiere aperto, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno. Non c'è la possibilità di lavorare meglio approfittando di una sosta, non ci resta che conoscerci sempre di più vicendevolmente. I 6 punti raccolti nelle ultime 2 partite ci danno maggiore spinta per lavorare ancora con maggiore entusiasmo. Ci sono squadre talmente importanti che pensare a una Paganese tra le prime potrebbe sembrare una sfida improponibile. Stiamo lavorando per diventare una squadra attrezzata, che possa dar fastidio, ci mettiamo dentro tutto quello abbiamo. Abbiamo un grande margine di crescita. Sta a noi metterci sempre in discussione di più, giorno dopo giorno, e crescere il più in fretta possibile”.

Inizia l'operazione “San Nicola”: “Domenica dopo domenica noi dobbiamo cercare di far prestazione e poi risultato. L'impegno sarà massimo, andiamo a giocare in uno stadio importante, contro una squadra importante, ma ci teniamo a far bene, a crescere, ad aumentare la nostra autostima, il nostro livello fisico, tecnico e tattico e alla fine tireremo le somme. La Paganese andrà a Bari per giocarsi la partita fino in fondo, portando grande rispetto al Bari”.