Virtus Arechi, Di Lorenzo: "Bene solo nella reazione e con gli under" Il coach di Salerno ha commentato il ko nel test amichevole di Avellino

"Sono molto arrabbiato per l'atteggiamento che abbiamo avuto dall'inizio e questo aspetto è sicuramente in parte colpa mia". Coach Giampaolo Di Lorenzo ha commentato così il ko rimediato nel test amichevole dalla sua Virtus Arechi Salerno ad Avellino contro la Del Fes: "Molto probabilmente non sono riuscito a trasferire ai ragazzi l'importanza dell'ultima amichevole verso l'esordio in campionato. - ha spiegato il tecnico blaugrana - Abbiamo subito dall'inizio alla fine, fino ad arrivare sul -30, in un match sui 40 minuti senza azzerare il punteggio, con una partita vera, di contatto, con arbitri giovani. È stata la classica partita precampionato in cui ti innervosisci se le cose non riescono, ti arrabbi con il compagno, con l'allenatore, con l'arbitro. Poi abbiamo avuto una grande reazione e devo aggiungere che i nostri ragazzini terribili si sono fatti trovare pronti dal -30 fino a un possesso di ritardo. Hanno giocato tanto. È una gara che ci portiamo dietro verso l'esordio anche con le giovanili".