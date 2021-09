L'Italrugby femminile vola al Mondiale: grande gioia per Giada Franco L'atleta salernitana ha giocato titolare nell'ultima decisiva giornata col successo sulla Spagna.

Missione compiuta: l’Italrugby femminile vola al Mondiale del 2022 in Nuova Zelanda. Le azzurre ce l’hanno fatta. Si sono imposte in un girone equilibratissimo dove anche nell’ultima giornata è successo di tutto. Le ragazze di Andrea Di Giandomenico hanno battuto nettamente la Spagna per 34 a 10 allo Stadio Lanfranchi di Parma. Il tecnico si è affidato fin dal primo minuto anche alla salernitana Giada Franco, in campo fino al 14’ della ripresa, avendo la meglio sulla Spagna che era reduce dalla vittoria sull’Irlanda e dal ko con la Scozia. C’era in palio non solo il primo posto ma anche il secondo che valeva un posto ai play off. Ma quello è un discorso che non riguarderà le azzurre grazie alla vittoria della Scozia per 20-18 sull’Irlanda. Le scozzesi chiudono il girone di qualificazione al secondo posto per via dello scontro diretto che era stato stravinto da Franco e compagne nella prima giornata.

Il Mondiale in Nuova Zelanda, una delle grandi patrie del rugby, andrà in scena dall’8 ottobre al 12 novembre e l’Italia parteciperà per la seconda volta consecutiva. Una qualificazione che conferma quanto sia cresciuto il livello della Nazionale femminile italiana nell’ultimo decennio con tanti piazzamenti importanti nei Sei Nazioni e la doppia presenza alla competizione iridata.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” - sabato 25 settembre

Rugby World Cup Qualifier, III giornata

Italia v Spagna 34-10

Marcatrici: p.t. 13’ m. Gai tr. Sillari (7-0); 16’ m. Sillari (12-0); 30’ cp. Sillari (15-0); 34’ cp. Garcia-Rodriguez (15-3); s.t. 15’ m. Argudo-Llobregat tr. Garcia Rodriguez (15-10); 21’ m. Duca tr. Sillari (22-10); 35’ m. Madia (27-10); 39’ m. di punizione Italia (34-10)

Italia: Ostuni-Minuzzi; Furlan (cap), Sillari (39’ st. D’Incà), Rigoni, Stefan; Madia (35’ st. Muzzo), Barattin; Giordano, Franco (14’ st. Sgorbini), Arrighetti (39’ st. Veronese); Duca, Fedrighi (35’ st. Locatelli); Gai (39’ st. Seye), Bettoni (35’ st. Vecchini), Maris (35’ st. Merlo)

Spagna: Garcia-Gala; Dominguez-Sanchez (31’ st. Garcia), Arana (31’ st. Aguirre-Diez), Llobregat, Echebarria-Fernandez; De Corres del Rio, Rodriguez (22’ st. Diaz-Martin) ; Alameda Garcia Moreno, Calvo Balaguer, Fernandez-Fresneda; Castelo Mejuto (22’ st. Medin-Lopez), Delgado (11’ st. Castellucci-Ocana); Duenas (cap, 22’ st. Brus), Rodriguez (11’ st. Rico-Vazquez), Juarena Acha (11’ st. Herrera)

arb. Davidson (Scozia)

Cartellini: 39’ st. giallo Castellucci-Ocana