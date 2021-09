Jomi Salerno, contro l'Ariosto Ferrara non bisogna abbassare la guardia Mercoledì alle 19:30 al Pala Boschetto va in scena l'anticipo della quarta giornata del torneo di A2

Smaltiti i postumi della vittoria interna contro Casalgrande, le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno ritornano subito in campo. Capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo domani (mercoledì 29 settembre) alle ore 19:30 al Pala Boschetto contro l'Ariosto Ferrara nell'anticipo della quarta giornata della serie A Beretta.

“Ci attende una gara difficile – afferma il tecnico Laura Avram – che deve essere presa sul serio dall'inizio alla fine. L'Ariosto Ferrara ha rimediato tre sconfitte su altrettante gare sin qui disputate, credo dunque che giocheranno con il coltello tra i denti, provando a centrare il primo acuto stagionale. Per quanto ci riguarda – prosegue l'allenatrice della Jomi Salerno – siamo attese da un lungo viaggio che ci farà perdere anche una sessione d'allenamento. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa sfida, bisogna però continuare il lavoro e tenere la stessa andatura avuta sabato scorso alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro Casalgrande. Sono sicura che le mie ragazze si faranno trovare pronte e sapranno reagire davanti a questa particolare situazione”. J

omi Salerno costretta a giocare due gare nel giro di pochi giorni, la stessa Avram la pensa così: “Per poter affrontare al meglio due gare ravvicinate tutte le atlete sono chiamate a dare il massimo. Per quanto mi riguarda non esistono gerarchie, sono tutte titolari. Siamo coperte – conclude Laura Avram – con due giocatrici in quasi ogni ruolo, quindi... pedalare”.