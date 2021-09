Virtus Arechi, Amato: "Sarà decisivo dettare i ritmi con Ruvo" L'assistant coach dei blaugrana: "Dovremo essere bravi a fermare subito la loro transizione"

La Virtus Arechi Salerno è pronta per l'esordio in campionato, in programma sabato (palla a due alle 21) sul parquet della Tecnoswitch Ruvo di Puglia: "Affronteremo una squadra ben allenata, che ama trovare tanti vantaggi nei primi secondi dell'azione correndo di fatto bene il campo. - ha spiegato l'assistant coach della squadra blaugrana, Nicola Amato - Dovremo essere bravi a fermare subito la loro transizione, ma soprattutto non andare dietro al loro ritmo bensì dettare il nostro di ritmo e portare sempre a termine i nostri giochi. Andando più nello specifico dei nostri primi avversari è evidente che all'interno del roster ci sono giocatori di indubbio spessore. Hidalgo e Ciribeni sono bravi nell'uno contro uno, Cantagalli e Markovic viceversa sono due tiratori importanti, e poi c'è il reparto lunghi che è molto profondo e ricco di alternative. Mastroianni sa aprire il campo, Cassar lavora molto bene nel pitturato, Bartolozzi è un pivot completo, mentre Molina un under intenso in difesa. A tutti loro, poi, bisogna aggiungere il play Ippedico che completa le rotazioni".