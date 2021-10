Virtus Arechi, Di Lorenzo: "Entusiasmo e curiosità per il debutto" Il coach dei blaugrana: "Ruvo di Puglia squadra forte con esterni da 60 punti a partita"

"Arriviamo alla prima di campionato pieni di entusiasmo, di curiosità, ed ovviamente anche emozionati". Così Giampaolo Di Lorenzo ha presentato la prima sfida di campionato della sua Virtus Arechi Salerno, che domani (ore 21) sarà di scena al PalaColombo per affrontare la Talos Basket Ruvo di Puglia. "Non vediamo l'ora di scendere in campo. - ha affermato il coach dei blaugrana - Sappiamo che affronteremo una squadra forte, nelle cui fila ci sono quattro esterni capaci di toccare i 60 punti di media a partita, e che potrà contare sulla spinta del proprio pubblico. Quindi l'aspetto emotivo oltre a quello tattico e tecnico inciderà di sicuro tanto, così come sarà importante migliorare ulteriormente nei dettagli, ma anche saper reagire agli errori che di fatto qualsiasi squadra può commettere nel corso di una gara. Noi ci siamo allenati molto bene in settimana, con la giusta intensità e la giusta voglia, ora però bisogna trasferire tutto questo in partita".