Campobasso - Paganese, biglietti per i tifosi azzurrostellati: tutti i dettagli Si preannuncia un nuovo esodo di supporter azzurrostellati. Ticket: c'è tempo sino alle 19 di oggi

Al "San Nicola" hanno fatto sentire il proprio incoraggiamento ai calciatori azzurrostellati seguendoli e sosentendoli in 350. Per i tifosi della Paganese è il momento di programmare un nuovo esodo, favorito dalla vicinanza della prossima meta calcistica e dall'entusiasmo che la squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha scatenato in città vincendo 3 delle ultime 4 parite e pareggiando, per l'appunto, in casa della capolista Bari. Scatta l'operazione Campobasso. Ieri pomeriggio, a seguito della riunione del GOS, il Campobasso ha reso noto che la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio Nuovo Romagnoli relativi alla gara casalinga con la Paganese, valida per la settima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 3 ottobre 2021, alla 17:30, è attiva fino alle 19 di oggi, sabato 2 ottobre 2021. È possibile acquistare i biglietti online su www.postoriservato.it e nei punti vendita del circuito Posto Riservato. I tagliandi sono in vendita al costo di 15 euro più diritti di prevendita. Non sono previsti titoli d'ingresso ridotti. Obbligo di green pass per accedere allo stadio; il Settore Ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella provincia della squadra ospitata; non vi è obbligo di tessera di fidelizzazione.