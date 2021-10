Serie B: Virtus Arechi ko con Ruvo, la Talos vince 80-62 Sconfitta all'esordio per la squadra blaugrana, allenata da coach Di Lorenzo

La Virtus Arechi Salerno esce sconfitta dal parquet della Talos Ruvo di Puglia. I blaugrana cadono nell'esordio in regular season con il finale di 80-62. Dal +4 Salerno al 10' Ruvo replica con il vantaggio all'intervallo e l'allungo nel terzo periodo per il controllo nel finale di gara. Parziali di 14-18, 16-7, 25-14, 25-23 e vittoria per Ruvo di Puglia, allenata dal partenopeo Francesco Ponticiello. La Virtus Arechi tornerà in campo domenica (ore 18): al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano la squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo affronterà il Monopoli.

Serie B - Girone D

Prima Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Virtus Arechi Salerno 80-62

Parziali: 14-18, 16-7, 25-14, 25-23

Ruvo: Mastroianni 14 (2/5, 3/7), Cassar 12 (4/4, 1/1), Ciribeni 10 (2/4, 0/2), Markovic 10 (4/7, 0/0), Cantagalli 8 (1/1, 2/6), Monina 8 (4/5, 0/0), Hidalgo 6 (3/5, 0/1), Bartolozzi 5 (2/3, 0/0), Ippedico 4 (2/3, 0/0), Sbaragli 3 (0/1, 1/1), Di terlizzi (0/1, 0/0).

Salerno: Valentini 14 (5/12, 0/0), Mennella 12 (5/8, 0/3), Bonaccorso 12 (3/5, 2/3), Rinaldi 10 (1/8, 2/5), Coltro 8 (4/6, 0/2), Caiazza 3 (1/2, 0/0), Cimminella 2 (1/4, 0/2), Marini 1 (0/4, 0/1), Romano (0/3, 0/0), Peluso (0/1, 0/0).

Foto: pagina ufficiale Facebook Talos Basket Ruvo