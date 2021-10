Ruvo-Salerno 80-62, Di Lorenzo: "Prenderemo spunti dal ko" Il commento del coach blaugrana: "Perdere su questo campo ci può stare"

La Virtus Arechi Salerno è stata sconfitta dalla Talos Ruvo di Puglia nell'esordio stagionale (risultato finale di 80-62) ed ecco il commento di coach Giampaolo Di Lorenzo: "Ovviamente c'è delusione per la sconfitta, ma la partita di questa sera ha dimostrato che ci sono ancora delle differenze tra noi e Ruvo che è una delle squadre più forti del girone D. - ha affermato il tecnico dei blaugrana per analizzare la sconfitta nella prima giornata del girone D di Serie B - Ciò vuol dire che perdere su questo campo ci può stare, ma nonostante questo dobbiamo prendere spunto dalla partita e tornare a lavorare per proseguire nel nostro percorso di crescita. C'è rammarico perché all'inizio in difesa le cose stavano funzionando nel modo corretto, ma in attacco non abbiamo fatto neppure la metà delle cose che avevamo preparato nel corso della settimana. Troppi errori banali, troppe forzature senza soffermarsi sul gioco di squadra". Di Lorenzo ha già messo nel mirino la sfida con Monopoli, in programma domenica (ore 18) al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano.