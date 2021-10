Scherma, Gregorio in ritiro a Cascia agli ordini del nuovo CT Tarantino Il tecnico partenopeo ha convocato 19 atlete per il primo raduno del progetto Parigi 2024.

L’era Tarantino è iniziata. Il napoletano ha preso in mano le redini della sciabola azzurra ed è pronto a toccare con mano quello che sarà il suo lavoro fino a Parigi 2024. Obiettivi chiari e tanta voglia di fare bene, Tarantino è l’uomo giusto per fare il salto di qualità. Il primo appuntamento è iniziato questa mattina a Cascia, sede del ritiro della Nazionale femminile, e durerà fino a venerdì 8 ottobre.

Sono 19 le azzurre convocate dal neo CT che ritroverà anche la corregionale Rossella Gregorio, che dopo due Olimpiadi già disputate sogna il tris nella capitale francese. Oltre alla salernitana ci saranno anche Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Beatrice Dalla Vecchia, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Michela Landi, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Maddalena Vestidello e Mariella Viale.

Tarantino sarà coadiuvato dai tecnici Benedetto Buenza, Alessandro Di Agostino, Andrea Terenzio e Nicola Zanotti, mentre la preparazione atletica è curata da Valentina Cipriani e Giuseppe Di Bonito. Il tecnico delle armi è Pasquale Santacroce. Lo staff medico è composto dal dottore Riccardo Capitani, dai fisioterapisti Andrea Giannattasio, Felice Picariello e Stefano Vandini.

Dopo aver preso contatto con la squadra femminile toccherà anche agli uomini. Il debutto in Coppa del Mondo è previsto per entrambi a novembre nel Grand Prix FIE ad Orleans in Francia.