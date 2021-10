Verso Salerno-Monopoli, il regolamento d'accesso al PalaLongo La Virtus Arechi affronterà i pugliesi domenica (palla a due alle 18)

La Virtus Arechi Salerno è reduce dal ko rimediato sabato sera contro la Talos Ruvo di Puglia e ha messo La Pietra Monopoli nel mirino. Il club blaugrana ha pubblicato il regolamento d'accesso per le gare casalinghe al PalaLongo di Capriglia (la sfida con i pugliesi è in programma domenica con palla a due alle 18). Gli appassionati dovranno prenotarsi inviando una mail all'indirizzo virtusarechisalerno@gmail.com entro le 18 di sabato. "È obbligatorio specificare nome, cognome ed allegare il green pass (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti, l’accesso allo palazzetto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19). In caso di tampone molecolare effettuato nel corso delle 48 ore prima della gara è necessario inviare il green pass provvisorio automaticamente generato": si legge nella nota della Virtus Arechi.

Il PalaLongo sarà aperta al pubblico al 35 per cento (duecento spettatori). "Per aiutare il club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, la Virtus chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole: presentati con un valido documento di identità; indossa una mascherina in ogni momento per proteggere te stesso e gli altri; mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani). Poche regole ma importanti per il bene di tutti e per essere di nuovo al fianco della Virtus".