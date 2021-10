Verso Salerno-Monopoli, Serrelli: "Agonismo e voglia per 40 minuti" Domenica (ore 18) al Pala Carmine Longo per la gara della seconda giornata del girone D di Serie B

Voglia di riscatto e del primo successo in campionato dopo il ko di Ruvo di Puglia per la Virtus Arechi Salerno, che domenica (ore 18) ospiterà La Pietra Monopoli, vincente all'esordio contro la PSA Sant'Antimo, per la seconda giornata del girone D di Serie B. "Monopoli è reduce da una vittoria molto importante che certamente ha portato ulteriore entusiasmo e consapevolezza": così l'assistant coach blaugrana, Daniele Serrelli, ha presentato i prossimi avversari della Virtus Arechi. "Affronteremo una squadra che se analizzata per i primi sei uomini del roster può certamente dire la sua per delle posizioni interessanti della classifica. - ha aggiunto il tecnico - L'intensità è certamente la loro arma migliore e, infatti, prediligono giocare su ritmi sempre molto alti. Per tale motivo, quindi, anche noi dovremo mettere grande agonismo e voglia per tutti i quaranta minuti di gioco. Capitolo roster, Laquintana è un giocatore affidabile e capace di fare canestro in molti modi, e Lombardo è un giocatore di personalità e con punti nelle mani, sono indubbiamente i due uomini di maggiore spessore dei pugliesi. Ma attenzione a tutti gli altri perché ognuno di loro sa cosa deve fare. Laquintana sta ripagando la fiducia dello staff nel migliore dei modi, Visentin è un lungo di esperienza, Annese ha iniziato subito bene dopo l'ultima stagione vissuta su buoni livelli e poi ci sono i diversi giovani che danno un ottimo contributo".