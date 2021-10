Virtus Arechi, obiettivo primo successo: domenica la sfida con Monopoli Giovanni e Michelangelo Laquintana sono le certezze del gruppo pugliese

La Virtus Arechi Salerno sta preparando gli ultimi dettagli per la gara casalinga con il Lapietra Monopoli, vincente all'esordio contro la Partenope Sant'Antimo con il punteggio di 79-74. Obiettivo riscatto per i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo, reduci dal ko di Ruvo di Puglia contro la Talos. Nel presentare la sfida di domenica la Virtus Arechi sottolinea la qualità e le certezze che offrono Giovanni e Michelangelo Laquintana e l'equilibrio confermato nella prima di campionato dalle aggiunte di Matteo Annese, Andrea Lombardo, Vittorio Visentin e Jacopo Ragusa. Nelle ultime quattro stagioni la Virtus Arechi ha affrontato l'Action Now Monopoli solo in una occasione, nella scorsa stagione, nella prima giornata della seconda fase del campionato di Serie B (macrogirone D) 2021/2022.