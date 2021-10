Paganese - Catanzaro, la probabile formazione degli azzurrostellati Prima chiamata per un difensore, indisponibili due attaccanti. Grassadonia punta sul 3-5-2

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 a cui si è sottoposto il gruppo squadra, il tecnico Gianluca Grassadonia ha diramato l'elenco dei convocati per la gara con il Catanzaro in programma oggi, 10 ottobre 2021, alle 17,30, allo stadio “Torre”, valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C. Prima chiamata per il neo-acquisto Edoardo Bianchi. Indisponibili Abou Diop e Federico Piovaccari.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Bianchi, Manaraelli, Murolo, Pica, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Sussi, Tissone, Viti, Vitiello Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Guadagni, Iannone.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, Scanagatta; Perlingieri, Tissone, Cretella, Firenze, Sussi; Castaldo, Iannone. A disp.: Caruso, Pellecchia, Bianchi, Schiavino, Pica, Viti, Volpicelli, Zanini, Zito, Guadagni, Del Regno. All.: Grassadonia.