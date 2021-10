Salerno Basket, vittoria nell'esordio con Catanzaro (85-30) Orchi e Opacic dominano la scena con 22 e 19 punti per la Todis

Debutto con vittoria per la Todis Salerno. Tutto facile per le granatine di coach Aldo Russo, che superano il Catanzaro Centro Basket nella prima giornata della Serie B femminile con il finale di 85-30. Gestione sin dall'avvio per Salerno, che subisce solo 3 punti dalle ospiti nel primo quarto. Il +24 del primo intervallo (27-3 al 10') consente controllo totale sulla sfida con le rotazioni determinate dallo staff tecnico per il 54-11 al 20'. Il match scivola via con il 70-21 al 30' e la vittoria finale ampiamente definita già nel primo tempo. Orchi e Opacic dominano la scena con 22 e 19 punti. Per Catanzaro c'è la sola Codispoti in doppia cifra.

Serie B femminile

Prima Giornata

Todis Salerno - Catanzaro Centro Basket 85-30

Parziali progressivi: 27-3, 54-11, 70-21

Salerno: Valerio 8, Orchi 22, De Mitri 11, Galizia, Mancuso 2, Opacic 19, Coppola 5, Scolpini 5, Rizzati 5, Capriati, De Nicolo 8. All. Russo

Catanzaro: Diop ne, Codispoti 13, Li Calsi, Sgarlato, Montebello, Gagliardi 7, Bellassi 2, De Rossi 5, Santopolo 3. All. Chiarella.

Arbitri: Savarese, Costagliola