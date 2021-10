Paganese, prima sconfitta al "Torre": il Catanzaro vince 2-0 Carlini su rigore e gol di Rolando, seconda battuta d'arresto consecutiva per gli azzurrostellati

Seconda sconfitta consecutiva e prima casalinga stagionale per la Paganese, che nell'ottava giornata del girone C di Serie C cede il passo al Catanzaro. Un gol per tempo. Sblocca la partita al 26' Carlini su calcio di rigore, raddoppia Rolando nella ripresa.

Il tabellino.

Paganese – Catanzaro 0-2

Marcatori: pt 26’ Carlini (rig.); st 9’ Rolando.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Scanagatta (11’ st Sussi), Schiavi, Sbampato; Zanini (22’st Bianchi), Cretella, Tissone, Firenze, Manarelli (45’ st Iannone); Castaldo, Guadagni (22’ st Zito). A disp.: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Viti, Volpicelli, Pica, Schiavino, Del Regno. All.: Grassadonia.

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando (29’ st Bearzotti), Verna, Welbeck (39’ st Cinelli), Carlini (39’ st Curiale), Vandeputte; Bombagi (30’ st Tentardini), Cianci (21’ st Vazquez) A disp.: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Ortisi, Risolo, Gatti. All.: Calabro.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti: Pragliola della sezione di Terni e Lisi della sezione di Firenze. Quarto Ufficiale: De Angeli della sezione di Milano.

Note: Ammoniti: Welbeck, Sbampato, Carlini, Vandeputte. Angoli: 2-14. Recupero: pt 1', st 4'.