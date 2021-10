Salerno-Catanzaro 85-30, Russo: "Applicazione giusta con energia e fiducia" Il coach delle granatine: "Le ragazze sono state molto brave a subire pochissimo in avvio"

"Sono contento di quel che abbiamo fatto in preparazione e dell’approccio". Coach Aldo Russo ha commentato così la vittoria della sua Todis Salerno contro il Catanzaro Centro Basket (85-30) nella prima giornata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro, subito semplice per l'avvio stupendo e il controllo totale nei quaranta minuti: "Le ragazze sono state molto brave a subire pochissimo in avvio. Vuol dire che hanno messo l’applicazione giusta. Iniziare così ci ha dato energia e fiducia per la fase offensiva. - ha spiegato il tecnico delle granatine - I 21 assist di squadra sono un segnale positivo, ma ci sono delle cose da sistemare perché nelle partite più combattute dobbiamo sapere cosa fare in determinati frangenti".

Verso la seconda giornata - "Già la prossima in casa della Partenope Sant’Antimo sarà una partita molto dura. - ha aggiunto Russo - Dobbiamo andare col piglio giusto e saper stare sotto stress. Stiamo cercando le giuste alchimie in allenamento, dobbiamo lavorare ancora".