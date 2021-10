Virtus Arechi, rilancio immediato: vittoria su Monopoli 78-72 Mattia Coltro è il miglior realizzatore per Salerno con 19 punti, seguito da Niccolò Rinaldi con 18

La Virtus Arechi Salerno trova subito la vittoria dopo il ko all'esordio. La squadra blaugrana supera il Lapietra Monopoli con il risultato di 78-72. Il roster di coach Giampaolo Di Lorenzo vola nel primo quarto e governa il +10 del primo intervallo nei restanti tre periodi di gioco. Mattia Coltro è il miglior realizzatore per Salerno con 19 punti, seguito da Niccolò Rinaldi con 18 (doppia cifra anche per Antongiulio Bonaccorso con 11). A Monopoli non bastano i 30 punti di Giovanni Laquintana, vero leader del gruppo pugliese e top-scorer di serata al PalaCarmine Longo di Capriglia di Pellezzano.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Virtus Arechi Salerno - Lapietra Monopoli 78-72

Parziali: 24-14, 16-18, 17-20, 21-20

Salerno: Coltro 19 (3/5, 2/2), Rinaldi 18 (2/2, 4/12), Bonaccorso 11 (3/4, 1/6), Mennella 7 (3/6, 0/3), Valentini 6 (3/8, 0/1), Romano 6 (3/3, 0/0), Marini 4 (2/5, 0/0), Rajacic 4 (0/0, 1/6), Cimminella 3 (0/2, 1/3), Capocotta, Caiazza.

Monopoli: Laquintana 30 (9/16, 2/11), Annese 14 (2/4, 1/3), Laquintana 8 (1/6, 2/5), Visentin 7 (2/3, 1/1), Lombardo 5 (1/5, 1/3), Torresi 4 (1/4, 0/5), Ragusa 4 (1/1, 0/0), Sabbatino, Notarangelo, Muolo, Bellantuono.