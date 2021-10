Salerno-Monopoli 78-72, Di Lorenzo: "Ho avuto le risposte che cercavo" Il coach dei blaugrana: "Nel momento più difficile la squadra ha risposto presente"

La Virtus Arechi Salerno piazza il primo colpo in campionato. La squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo gestisce il +10 di fine primo quarto per la prima vittoria nella regular season del girone D di Serie B superando il Lapietra Monopoli con il finale di 78-72 e nel post-gara, al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano il tecnico dei blaugrana si dice soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi: "Per gran parte della partita ho avuto le risposte che cercavo. - ha spiegato Di Lorenzo - Solo per pochi minuti siamo ritornati quelli del secondo tempo di Ruvo, ma nel momento più difficile la squadra ha risposto presente, dimostrando che sta bene sotto tutti i punti di vista. Godiamoci la vittoria”. Un punto di ripartenza, quindi, nella ricerca della continuità di risultati e prestazioni, inevitabile in avvio di stagione per tutte le squadre e, quindi, anche per Salerno, cambiata tra campo e panchina in estate e vogliosa di confermarsi ad alti livelli nel girone meridionale della terza serie nazionale.