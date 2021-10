Virtus Arechi, test infrasettimanale con Bellizzi Domani (palla a due alle 18.30) amichevole contro la squadra di coach Sanfilippo

Ripresa nel pomeriggio, allenamento a partire dalle 15 per la Virtus Arechi Salerno dopo il successo contro il Lapietra Monopoli. Il roster blaugrana lavorerà in sala pesi prima di raggiungere il parquet del PalaCarmineLongo, dove domani (palla a due alle 18.30) affronterà in amichevole il Basket Bellizzi, club di Serie C Gold, reduce dalla vittoria all'esordio contro il Basket Club Irpinia (50-59 al PalaDelMauro di Avellino). "Era la prima gara in C Gold per tanti nostri ragazzi. - ha affermato il coach di Bellizzi, Nino Sanfilippo, al termine della gara vinta contro il BC Irpinia - Probabilmente questo ha inciso negativamente, abbiamo pagato un po’ l’emozione della prima volta. Per fortuna abbiamo trovato un ultimo quarto discreto, sostenuto da percentuali che fino ad allora non erano state buone. Dobbiamo crescere tanto, non ci possiamo permettere di presentarci in campo con elementi non pronti. Mi aspetto tanto di più da tutti, in particolar modo da giocatori come Granata e Lazukic".