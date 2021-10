Jomi Salerno, l'European Cup è la sfida più affascinante Nel week end doppia sfida alla Palumbo contro le austriache del ROOMZ Jags Voslau.

Doppio impegno internazionale per la Jomi Salerno. La formazione guidata in panchina da Laura Avram sarà, infatti, di scena sabato 16 ottobre (ore 17) e domenica 17 ottobre (ore 17) contro il ROOMZ Jags Voslau nel Round 2 della EHF European Cup. Entrambe le gare della competizione internazionale si disputeranno alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo grazie all'accordo tra il club caro al presidente Mario Pisapia e la società austriaca. Sabato è in programma il match d'andata, teoricamente in casa del ROOMZ Jags Voslau, mentre domenica è in programma la sfida di ritorno. “Questo weekend – afferma Natasa Krnic – giocheremo il secondo round dell'European Cup. E' sempre una grande emozione confrontarsi in ambito europeo, nonostante Salerno abbia già esperienza in queste tipologie di competizione. Affronteremo la squadra austriaca del JAGS Voslau e daremo il massimo per vincere, contando anche sull'apporto del nostro caloroso pubblico. Ci stiamo allenando bene e vogliamo mettere in pratica il nostro duro lavoro, figurando bene davanti ai nostri tifosi! Vi aspettiamo numerosi sabato e domenica in questo weekend molto ricco per la pallamano salernitana, sia con la squadra femminile che con la maschile”.

LE PARTECIPAZIONI DELLA JOMI ALLE COPPE EUROPEE: Nella stagione 2009 – 2010 il team salernitano ha affrontato le danesi del KIF Vejen nella Cup Winners Cup, nella stagione 2013 – 2014 la Jomi Salerno ha affrontato Vardar (MKD) e Rostov (RUS) in Champions League, in seguito all'eliminazione ha preso poi parte alla Cup Winners Cup dove ha affrontato SPONO Nottwil (SVZ) - Tertnes Bergen (NOR). Nella stagione 2014 – 2015 il sodalizio salernitano ha preso parte alla EHF Cup affrontando prima l'IBF Vestmannaeyiar (ISL) e successivamente il Bera Bera (ESP). Nella stagione 2015 – 2016 impegno internazionale in Cup Winners Cup per il team salernitano contro il Kraguijevac (SRB). Nel 2016 – 2017 la Jomi Salerno vola in Islanda per affrontare l'Haukar in Challenge Cup mentre nella stagione successiva (2017 – 2018) sfida le francesi del Dijone Bourgogne nella EHF Cup. Nel 2018 – 2019 il team campano prende parte prima alla Champions League dove affronta le polacche del Lublin e le spagnole del Bera Bera e successivamente alla EHF Cup dove sfida le russe del Zvezda. Nella stagione successiva (2019 – 2020) partecipa alla EHF European Cup dove affronta le rumene del SCM Craiova. Infine nella scorsa stagione (2020 – 2021) la Jomi Salerno ha preso parte nuovamente alla EHF European Cup affrontando l'HC Lokomotiva Zagreb.

MODALITA’ D’ACCESSO ALLA “PALUMBO”: L'ingresso sarà gratuito ma la società salernitana informa che per poter accedere all'impianto sarà necessario scaricare il tagliando d’accesso su Eventbrite. Per poter assistere al match ROOMZ Jags Voslau – Jomi Salerno in programma sabato 16 ottobre alle ore 17 bisognerà collegarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-roomz-jags-voslau... mentre per scaricare il tagliando d'accesso al match Jomi Salerno – Roomz Jags Voslau in programma domenica 17 ottobre alle ore 17 bisognerà collegarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-jomi-salerno-vs... Per poter accedere alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo è necessario esibire il Green Pass.