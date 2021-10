Virtus Arechi, Amato: "La classifica non rispecchia il valore di Taranto" Domenica la sfida contro il CJ Basket per gli uomini di coach Di Lorenzo

Obiettivo continuità per la Virtus Arechi Salerno, che sarà ospite del CJ Basket Taranto al PalaFiom. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra blaugrana andrà a caccia della seconda vittoria di fila contro un team reduce da due stop in due gare. "Ovviamente la classifica non rispecchia il valore dei nostri prossimi avversari. - ha affermato l'assistant coach della Virtus Arechi, Nicola Amato verso la seconda trasferta nel girone D - Taranto è una squadra importante composta da giocatori di qualità ed esperienza. Una squadra che ha tanti punti nelle mani e che sa segnare un po' in tutti i modi, questo perché può fare affidamento su giocatori come Erkmaa che è un play intenso e che sa giocare molto bene in campo aperto o Diomede che è un gran tiratore. Tra gli esterni, poi, non bisogna dimenticare Conti che è un giocatore bidimensionale e Gambarota, che normalmente parte dalla panchina, che sa essere molto fisico. Nel reparto lunghi, invece, ci sono Sergio che permette di aprire il campo, Ponziani che è uno dei migliori cinque del torneo e Klanskis che sa colpire sia da lontano che nel pitturato. Dal canto nostro, quindi, sarà fondamentale giocare per tutti i quaranta minuti come fatto nei primi quindici delle gare con Ruvo e Monopoli. Questo a conferma che le partite vengono preparate nel modo corretto, ma è necessario non disunirsi nei momenti di difficoltà".