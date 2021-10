Saraceni Mtb Race: il 17 ottobre la quinta edizione Sotto il profilo organizzativo, nulla è lasciato al caso con una location comoda e ricca di comfort.

Da cerchiare in rosso la data del 17 ottobre ad Agropoli che attende l’invasione pacifica dei bikers: la Saraceni Mtb Race bussa finalmente alle porte!

I successi delle recenti edizioni hanno dimostrato che la manifestazione di mountain bike continua ad avere un seguito crescente, tale da meritarsi quest’anno l’ingresso nel Prestigio Mtb e la riconferma nel calendario del Giro della Campania-Off Road che calerà il sipario proprio nell’appuntamento di Agropoli.

Il tracciato, preparato a puntino dalll’equipe di lavoro dell’Asd Cilento Mtb, è inusuale per il contesto delle granfondo ma nel quale occorre con un pizzico di gambe e di tecnica nell’affrontare tutto d’un fiato i 40 chilometri, mentre per i meno allenati è previsto un percorso escursionistico di 28 chilometri. Domenica mattina, la partenza è fissata da Via del Mare (adiacente Ospedale Civile Agropoli) alle 9:30.

Sotto il profilo organizzativo, nulla è lasciato al caso con una location comoda e dotata di tutti i comfort e gli spazi per venire incontro a tutte le esigenze di bikers ed accompagnatori: lo stadio comunale Guariglia offre infatti ampio parcheggio. Ma allo stato attuale la manifestazione si deve adattare nel rispetto le normative di contenimento dell'emergenza Covid-19 ed è per questo che il pasta party verrà sostituito dalla consegna di un lunch box a fine gara. Al fine di evitare assembramenti, saranno predisposte file diverse per formalizzare l'iscrizione e per ritirare il pacco gara (composto da un gadget tecnico marchiato con il logo Saraceni e i prodotti energetici della Named Sport). Tutti gli atleti saranno tenuti ad indossare la mascherina e a firmare un modulo di certificazione come richiesto dalla Federazione.

“Con i preparativi siamo a buon punto – spiega Attilio Grattacaso a nome dell’Asd Cilento Mtb – ma abbiamo dovuto cambiare i nostri connotati rispetto alle edizioni precedenti per rispettare le norme anti contagio attualmente vigenti. Il lunch box che consegneremo ad ogni atleta a fine gara sarà un pacco ristoro confezionato con prodotti di qualità dove non mancheranno la pasta, l’insalata, i salumi e la mozzarella di Paestum che è il prodotto per eccellenza del nostro territorio”.