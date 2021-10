Sant'Antimo-Salerno, Russo: "Occorrerà determinazione" Il tecnico delle granatine: "Non vogliamo cali di concentrazione, questo è un campionato duro"

Domani, con palla a due alle 19, sarà sfida tra la Scuola Fair Play Partenope Sant'Antimo e la Todis Salerno per la seconda giornata della Serie B femminile. Le due squadre sono reduci dal successo all'esordio (Partenope vincente ad Ariano Irpino 61-74, granatine dominanti sul Catanzaro Centro Basket). "Sarà una partita sicuramente bella. Ci vedrà competere contro una buona compagine, che ha fatto degli innesti interessanti e notevoli rispetto al roster dello scorso anno. Ha aggiunto giocatrici di esperienza come Palacios, portandosi dietro la scia della felicità per la vittoria del campionato. - ha affermato il coach della Todis, Aldo Russo - Sicuramente ci troveremo di fronte una squadra con grande entusiasmo per la prima uscita casalinga. Bisognerà stare nella partita ed essere bravi a giocare sulle nostre caratteristiche. Le avversarie hanno punti di forza e dovremo arginarli facendo comunque il nostro basket, per confermare la nostra crescita. In settimana abbiamo lavorato molto per sistemare e automatizzare certi meccanismi che devono legarci sempre in qualsiasi situazione, siano esse stressanti oppure più semplici. Non vogliamo cali di concentrazione, questo è un campionato duro: a Sant’Antimo certamente non è una partita decisiva, ma dobbiamo giocarcela con determinazione e la consapevolezza di voler dimostrare il nostro valore su tutti i campi".