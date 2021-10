Scafati, rifinitura al PalaPentassuglia: sfida con Nardò Alle 20.30 la palla due per la sfida tra la Next e la Givova, che apre la terza giornata

La Givova Scafati ha raggiunto Brindisi. Rifinitura al PalaPentassuglia per la squadra di coach Alessandro Rossi, che in serata (palla a due alle 20.30) affronterà la Next Nardò, team neopromosso e matricola terribile in virtù dei due successi nei primi due turni del girone rosso di Serie A2. Ultimi dettagli sul parquet di Brindisi, che ospita le gare casalinghe di Nardò, allenata da coach Marco Gandini: i gialloblu puntano alla conferma della striscia positiva, al 3 su 3 che può valere come un segnale chiaro al campionato dopo appena 120 minuti di stagione regolare. Nardò-Scafati aprirà la terza giornata del girone rosso. Ecco il programma completo con lo sviluppo nella giornata di domenica.